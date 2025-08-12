مدرب توتنهام يعاقب نجم الفريق بالاستبعاد من قائمة السوبر الأوروبي

أكد الدنماركي توماس فرانك، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أن لاعب وسط فريقه الدولي المالي إيف بيسوما، لن يشارك مع السبيرز أمام باريس سان جيرمان، في مباراة السوبر الأوروبي، وسيتم استبعاده من قائمة الفريق بسبب تأخره في الانضمام للتدريبات.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره توتنهام، غدًا الأربعاء، على ملعب فريولي في مدينة أودينيزي بإيطاليا، بنهائي كأس السوبر الأوروبي.

سبب غياب بيسوما عن توتنهام أمام باريس سان جيرمان

وقال فرانك، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تأخر بيسوما عدة مرات، وهذه المرة كان تأخره أكثر من اللازم، في كل شيء، يجب أن تمنح لاعبيك الكثير من الحب، ولكن أيضًا أن يكون لديك مطالب وعواقب، وهذه كانت نتيجة ذلك".

وأضاف أن المهاجم دومينيك سولانكي سيكون متاحًا لبداية الموسم الجديد على الرغم من مشاركته في مباراة ودية واحدة فقط مع الفريق، خلال فترة ما قبل الموسم؛ بسبب إصابة في الكاحل.

ويمكن للوافد الجديد جواو بالينيا، المعار من بايرن ميونخ، أن يشارك أساسيًا على حساب بيسوما، الدولي المالي المولود في كوت ديفوار، على الرغم من أن توتنهام سيفتقد صانع الألعاب جيمس ماديسون، الذي يواجه فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وقد تبدأ ولاية فرانك بشكل مذهل، إذا تمكن توتنهام من هزيمة باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، الذي خسر أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

وأوضح فرانك، أن توتنهام خاض فترة تحضيرية مهمة وحصل على راحة أكبر نسبيًا، وهو ما قد يعطي فريقه أفضلية على الفريق الفرنسي.

وتابع: "لقد خضنا فترة تحضيرية أكثر طبيعية، وهو ما يفضله كل مدرب، بهذه الطريقة، يمكن أن تكون ميزة، ولكن من ناحية أخرى، فقد خاضوا موسمًا طويلًا ولعبوا العديد من المباريات مؤخرًا، إنه الوقت المناسب لمواجهة باريس سان جيرمان".

وأكد: "نحن مستعدون، أنا مقتنع تمامًا أن المباراة ستكون تنافسية للغاية غدًا، لكن بالطبع، على مدار الموسم، هم في وضع أفضل لتقديم أداء أفضل، لكن في مباراة واحدة فقط، سنكون مستعدين".

روميرو سيشارك أساسيا

وأوضح فرانك، أن مدافعهم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم، كريستيان روميرو، سيكون عنصرًا أساسيًا.

واختتم: "سيكون روميرو لاعبًا مهمًا للغاية وذو خبرة كبيرة للفريق، سيكون لاعبًا مهمًا جدًا لنا غدًا، إنه لاعب خاض نهائيات كبيرة وفاز بها، إنه يعرف بالتأكيد كيف يفوز بها"

