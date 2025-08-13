الأربعاء 13 أغسطس 2025
موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

المسجد النبوي، فيتو
المسجد النبوي، فيتو

مع قرب حلول شهر ربيع الأول وانتشار مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يبحث الكثيرون عن موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025، حيث يقوم البعض بصيام هذه الأيام تطوعا لما لهذه الأيام البيض من فضل وكون صيامها سنة مؤكدة، وفي هذا الإطار نستعرض معكم موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025 فإلى التفاصيل.

موعد المولد النبوي الشريف 2025.. تعرف عليه
موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025، فيتو

 

أقوال العلماء في تعظيم يوم ميلاد النبي

نصَّ جمهور العلماء على أنه يُنْدَبُ تعظيم يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإبراز الشكر له؛ وذلك بصيامه والإكثار مِن الذكر والدعاء والعبادة وقراءة القرآن ونحو ذلك من مظاهر الشكر والتعبد لله احتفاءً بمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما جرى عليه عمل أهل الأمصار.

 

 موعد المولد النبوي

ويحين موعد المولد النبوي بالتقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وبناءً على الرؤية الشرعية يتحدد ما إذا كان يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر أم الجمعة 5 سبتمبر 2025م، في حين يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم  الحادي عشر من ربيع الأول لعام 1447هـ، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي 2025، وحتى مغرب اليوم التالي، وفيه تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والتي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 14467 هـ.

ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

 

الأيام البيض وسبب التسمية 

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول

 بحسب الحسابات الفلكية يوافق موعد المولد النبوي الشريف 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، والذي يأتي بالتزامن مع حلول 12 ربيع الأول 1447 هـ، وهو التاريخ الهجري المعتمد لذكرى ميلاد النبي محمد صل الله عليه وسلم.

وعليه فإن الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025 ستوافق الأيام التالية

الجمعة 5 سبتمبر 2025 يوم الثالث عشر من ربيع الأول 1447

والسبت 6 سبتمبر 2025 يوم الرابع عشر من ربيع الأول 1447

والأحد 7 سبتمبر 2025 يوم الخامس عشر من ربيع الأول 1447

موعد المولد النبوي الشريف 2025.. تعرف عليه
موعد الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025، فيتو

