جوتيريش يتهم إسرائيل بممارسة عنف جنسي بغزة

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش تتضمن اتهام إسرائيل بممارسة عنف جنسي بحق فلسطينيين.

جوتيريش يسلم سفير إسرائيل رسالة اتهام بممارسة عنف جنسي بغزة

وطالبت منظمة الصحة العالمية، دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة السماح لها بتخزين الإمدادات الطبية للتعامل مع الوضع الصحي الكارثي في غزة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

الصحة العالمية: وفيات التجويع آخذة في الارتفاع بغزة

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلًا".

