جوتيريش يتهم إسرائيل بممارسة عنف جنسي بغزة

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش تتضمن اتهام إسرائيل بممارسة عنف جنسي بحق فلسطينيين.

جوتيريش يسلم سفير إسرائيل رسالة اتهام بممارسة عنف جنسي بغزة

وطالبت منظمة الصحة العالمية، دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة السماح لها بتخزين الإمدادات الطبية للتعامل مع الوضع الصحي الكارثي في غزة.

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

الصحة العالمية: وفيات التجويع آخذة في الارتفاع بغزة

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197  حالة وفاة، من بينهم 96  طفلًا". 

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟، داعية إسلامي يجيب (فيديو)

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

