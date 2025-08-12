الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة الثلاثاء، بـ الأسواق الخليجية والتي مالت للتواجد في المنطقة الخضراء بعد انخفاضات جلسه الإثنين.


ففي المملكة العربية السعودية

انخفض موشر السوق الرئيسي بنسبه 0.1% وهي تقدر ب 3نقاط ليصل الي 10792نقطة بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.
 

وفي الكويت 

ارتفع موشر الكويت 50 بنسبه 0.47%وتقدر ب 60نقطة ليصل الي 7714نقطة بقيم تداول تجاوز 45مليون دينار.


وفي الامارات

تباين أداء الموشرات حيث انخفض موشر سوق دبي بنسبه0.8%وتقدر ب 6نقاط ليصل الي 6149 نقطة.

وفي ابوظبي ارتفع موسر ابوظبي بنسبه0.1% وهي تقدر ب 2 نقطة ليصل الى 10300نقطة بقيم تداول اجماليه تجاوز 3مليار درهم  والاسواق في انتظار استكمال اعلان نتائج الاعمال للعديد من الشركات المقيدة.

كما أن الاسواق في انتظار عودة الفيدرالي لخفض اسعار الفائدة بعد 5مرات متتاليه من التثبيت.

