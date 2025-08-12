الثلاثاء 12 أغسطس 2025
اقتصاد

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.504 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 36003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 44199 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16180 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14321 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.

 

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.496 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 35908 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 44104 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 16137 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3833 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 10586 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14258 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3644 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد أول جلسات الأسبوع، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.497 تريليون جنيه، لتصبح  نحو 22 مليار جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84%  عند مستوى 36104 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04%  عند مستوى 44309 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 16227 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.74%  عند مستوى 3848 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 10656 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 14327 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98%  عند مستوى 3696 نقطة.

