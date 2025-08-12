بعد رحيله بسبب السرطان، أبرز المحطات في حياة الدكتور علي المصيلحي، تولى وزارتي التضامن والتموين.. غيَّر خريطة الخدمات التموينية في مصر.. وهذه التحديات كانت سببا في خروجه من الوزارة

رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأسهم المصيلحي خلال فترة توليه المسؤولية في تطوير منظومة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين، وبذل جهودًا مخلصة لخدمة الوطن وأبنائه.

تخرج الدكتور علي المصيلحي في الكلية الفنية العسكرية عام 1971 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية، وفي عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة (Paris VI)، وفي عام 1980 حصل على الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من (Ecole Poly Technique) بباريس.

عمله في الكلية الفنية العسكرية

وظل المصيلحي يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب وخلال فترة عمله قام بتدريس المواد الآتية (التصميم باستخدام الكمبيوتر – تحليل وتصميم النظم – هندسة البرمجيات – قواعد البيانات)، ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991، وشغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عاما.

وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول، وكذلك العديد من القطاعات الصناعية، كما أشرف على تطوير وتنفيذ الخطط الرئيسية للعديد من الشركات الكبرى والضخمة.

وفي عام 1999 تم تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة وميناءي دمياط والعين السخنة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع (كمبيوتر لكل بيت).

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري

وفي عام 2002، تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005، وخلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري، والإشراف على العديد من الأنشطة مثل: وضع الاستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة، ووضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد، وتحليل السوق والإشراف على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإلكتروني ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شراكات مشتركة متعددة.

وزير التضامن الاجتماعي

كما شغل الدكتور علي المصيلحي منصب وزير التضامن الاجتماعي، في 31 ديسمبر 2005، حيث أطلق مبادرات مثل البطاقات التموينية الذكية، تطوير مطاحن القمح، وشبكات الأمان الاجتماعي.

عاد إلى الحكومة في عام 2017 شاغلًا منصب وزير التموين والتجارة الداخلية لثلاث فترات، ليصبح من أكثر الوزراء بقاءً في هذا المنصب في آخر 30 عامًا (حوالي 13 عامًا).

كان الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحالى، غير أنه كان برلمانيا بارزا فى برلمان ما قبل 2011، كما أنه عضو بأندية الروتارى وأب لابنين وله من الأحفاد ثلاثة



تفاصيل إصابته وزير التموين السابق بسرطان الرئة

وتصدر اسم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أول ظهور له بعد تركه منصبه كوزير للتموين، في لقاء مع أبناء بلدته في الشرقية، والذي كشف فيه عن إصابته بمرض "السرطان"، وتفاصيل معاناته مع المرض.

بدأ الدكتور علي المصيلحي، في الكشف عن تفاصيل إصابته بمرض سرطان الرئة، ورحلته مع العلاج، الأمر الذي أصاب الجميع بحالة من الحزن، حيث قال: "كان عندي صداع في آخر أسبوع من شهر أكتوبر الماضي، وعندما رأني "عديلي"، قال لي شكلك مش مظبوط قولتله عندي صداع، قالي: أخدت حاجة؟ قولتله أنا عمري ما جالي صداع، قالي: خد قرص بنادول.

لم يكن قرص البنادول مجديا، حيث استطرد علي المصيلحي في سرد تفاصيل معاناته، فقال: "بعد فترة لم يتم شفائى من الصداع، فذهبت مع عديلي لصديقه الدكتور أحمد جميل الشرقاوي أستاذ جراحة في القصر العيني، بعدها كلمني وقالي: حجزت لك في مستشفى أعصاب بأكتوبر، هنروح نعمل الأشعة على المخ".

بدأ الدكتو علي المصيلحي يشعر بالخوف، وباغت الطبيب بسؤال: "ليه يا دكتور؟"، فرد عليه الطبيب: "أنا شاكك يكون عندك جلطة في المخ لأن اتزانك مش مضبوط".

بعد عمل الأشعة، قال رئيس القسم للدكتور علي المصيلحي: "هتستنى معانا شوية علشان محتاجين محاليل، لأن الغشاء الذي يغطي خلايا المخ فيها مياه بين الغشاء والجمجمة، وبدأت المياه تضغط على المخ".

الأشعة تكشف إصابة الوزير بالسرطان

في البداية أظهرت الأشعة "وجود رشح في المخ، وتبين وجود ورم في الفص بالرئة اليمنى"، وهنا طلب الطبيب من علي المصيلحي أن ينتظر في المستشفى، ويتم تركيب محاليل له وتاخد محاليل له، وأيضًا فاجأوه بأنه سيتم استشارة الأطباء المتخصصين في الأورام.

وهنا بدأت الأفكار تجوب في رأس الدكتور علي المصيلحي، الذي قال: "عملت مسح ذري، بعد أخذ عينه من الغدد الليمفاوية على المخ، علشان يحددوا بالظبط الخلايا، والأشعة خدت حوالي ساعتين".

وكانت الصدمة التي حكاها الدكتور على المصيلحي، وزير التموين السابق، حيث قال: "وجدوا في العينة إن طبيعة الكانسر الموجود فيها هو نفسه الموجود في الرئة، والدكتور حسن أستاذ الأورام في جامعة القاهرة، قال: نبتدي ببروتوكول العلاج الكيماوي، بـ6 جلسات، والجلسة مدتها 3 أسابيع، وتبدأ في المستشفى، وبعد كدة في البيت".

أما معاناته مع العلاج الكيماوي، فقد حكى علي المصيلحي تفاصيلها، حيث قال: "عيب العلاج الكيماوي إنه بيقرفك، وعن نفسي مبحبش حد يقرفني، إنما يبقى غثيان وإحساس بالقيء، ومفيش أي حاجة ليها طعم، وإحساس وحش جدًا إنك متكونش حاسس بطعم أي حاجة، ومش عايز تأكل ولا تشرب، والموضوع كله بالذات أول 3 أو 4 أيام، لأن بعد الأسبوع الأول يبتدي يبقى معقول، وبعد كدة تبقى أحسن، وآخر 3 أسابيع تبقى عادي، وبتقلل مناعة الجسم..".

واستطرد على المصيلحي، قائلًا: "الدكتور بعدها في الأشعة تفاجأ ولقى النتائج ممتازة، وقال مكنتش متخيل النتائج تكون بهذا الشكل، و"ربنا كريم.. الحمد لله".

تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة مطورة

وكانت من أبرز إنجازاته خلال توليه وزارة التموين، تحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة مطورة، ما أدى إلى تقليص زمن استخراج البطاقة إلى أيام قليلة وربط الخدمات بمنصة "دعم مصر" الإلكترونية، إطلاق المشروع القومي للصوامع، وسّع القدرة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن، وقلل من الفاقد في الإنتاج، ودشّن تسجيل المؤشرات الجغرافية لبعض المنتجات مثل التين والزيت والعنب في مطروح لتعزيز التصنيع المحلي.

وأطلق مشروع "جمعيتي"، ما أدى إلى توسّع مطرد في عدد منافذ المشروع، حيث وصل إلى أكثر من 8,214 منفذًا جديدًا حتى عام 2023، ووفّر ما يزيد عن 24,642 فرصة عمل، مستهدفًا القرى الأكثر احتياجًا.

كما أطلق شبكة من سيارات متنقلة؛ مما وسّع نطاق توزيع السلع للقرى وتوفّر فرص عمل.

آخر ظهور للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

وفي شهر مايو 2025، كان آخر ظهور للدكتور علي المصيلحي، حيث كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين السابق "علي مصيلحي"، وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة في ملف الحماية الاجتماعية وتطوير برنامج "تكافل وكرامة"، تزامنًا مع معركة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق، مع مرض السرطان الذي أصيب به منذ فترة وجيزة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، وممثلي الجهات والوزارات المعنية.

أبرز التحديات التي واجهته الدكتور علي المصيلحي في آخر سنوات توليه وزارة التموين

واجه للدكتور علي المصيلحي عددا من الأزمات والتحديات خلال فترة توليه وزارة التموين دفع مجلس النواب إلى مهاجمته، وتقديم عدد من النواب لطلبات إحاطة ضده، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبطها، كذلك عدم توافر بعض السلع، فضلا عن أزمة توافر السكر والأرز، وظهور سوق سوداء للسلع بسبب ضعف الرقابة، بالإضافة إلى أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين.

كما حمل اعضاء مجلس النواب مسئولية ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة لوزير التموين، وعدم القدرة على ضبط الأسعار، وذلك بسبب ضعف الرقابة على الأسواق الذي أدى إلى زيادة سعر السلع بشكل يومي، بالإضافة احتكار التجار لسلع أخرى بهدف رفع أسعارها.

استراتيجية وزارة التموين في عهد مصيلحي:

ومنذ تولي الدكتور علي المصيلحي حقيبة وزارة التموين، قد وضع استراتيجية للعمل تتركز على عدة محاور رئيسية، وهى:

متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية.

زيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من100 سلعة.

الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق وتوقعات السوق.

الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي هذا الموسم.

تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.

طرح أراضي المطور التجاري علي المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية.

إنجازات وزارة التموين في عهد "المصيلحي"

ونجح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق، في تحقيق جزء كبير من خطته وتطوير المنظومة التموينية، وكان أبرزها:

1. تطوير مكاتب التموين وخدمات المواطنين

تطوير 396 مكتب تموين وتحويلها لمراكز خدمة مطورة.

زيادة كفاءة تقديم الخدمات 3 أضعاف، وتقليص زمن الخدمة لـ 5–10 دقائق.

استخراج البطاقات خلال 7–15 يوم فقط.

إتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية ودعم مصر.

توفير 2777 فرصة عمل لشباب الخدمة العامة.

الاستعداد لإطلاق خدمات تموينية في 332 مجمع خدمي ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

2. تطوير السجل التجاري والمؤشرات الجغرافية

تطوير 110 مكتب سجل تجاري حتى 2023 وربطها بالبنوك.

إنشاء نظام الشباك الموحد وخدمات إلكترونية وربط البيانات.

تسجيل أول 3 مؤشرات جغرافية (التين – زيت الزيتون – عنب براني بمطروح) لزيادة التنافسية التصديرية.

3. مشروع جمعيتي

تنفيذ المرحلة الرابعة والبدء في الخامسة، بإجمالي 8214 منفذ حتى 2023.

توفير 24642 فرصة عمل، منهم 497 منفذ جديد في 2023.

استهداف القرى الأكثر احتياجًا ضمن حياة كريمة.

4. مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

توفير سيارات حمولة 1 – 5 طن للوصول للقرى والنجوع.

72 سيارة (5 أطنان)، 61 سيارة (1.5 طن)، 134 سيارة (1 طن).

كل سيارة توفر 2–3 فرص عمل.

5. تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن

تطوير 574 فرعا حتى 2023 بتكلفة 335.4 مليون جنيه.

توفير السلع بأسعار تنافسية طوال العام وخاصة الأعياد.

6. استدامة الحماية الاجتماعية

توفير 250–270 مليون رغيف مدعم يوميًا لـ 72 مليون مواطن بسعر 5 قروش.

صرف 30 سلعة تموينية لنحو 63 مليون مواطن بقيمة 36.1 مليار جنيه في 2023.

568,911 بطاقة جديدة للأسر الأولى بالرعاية.

دعم استثنائي للبطاقات من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023 بتكلفة 8.33 مليار جنيه.

7. المعارض الموسمية

تنظيم “أهلا رمضان”، “أهلا مدارس”، معارض الأعياد، والأوكازيون الصيفي/ الشتوي.

8. الاحتياطي الاستراتيجي للسلع

احتياطي يكفي: القمح 4.3 شهر، السكر 5.6 شهر، الزيت 5.1 شهر، الأرز 1.3 شهر، المكرونة 2.5 شهر، الدواجن المجمدة 14.2 شهر.

9. المشروع القومي للصوامع

زيادة القدرة التخزينية من 2.1 إلى 5.3 مليون طن.

إنشاء 6 صوامع جديدة بسعة 30 ألف طن.

تطوير صومعة طهطا لزيادة سعتها لـ 90 ألف طن.

10. تطوير شركات المطاحن

تطوير 9 مطاحن لزيادة الإنتاج من 850 إلى 1970 طن يوميًا.

إنشاء 5 بناكر بسعة 140 ألف طن.

تطوير 21 صومعة بسعة 530 ألف طن.

11. ميكنة الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ميكنة وربط 1401 موقع (مخازن – مجمعات – إدارات) بـ 750 مليون جنيه لتحسين إدارة المخزون وتوزيع السلع.

12. إنشاء المناطق اللوجستية

إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات باستثمارات 33.54 مليار جنيه، توفر 245 ألف فرصة عمل.

13. البورصة السلعية

تأسيس البورصة المصرية للسلع برأسمال 100 مليون جنيه لخفض الوسطاء والاحتكار.

طرح القمح المستورد والذرة الصفراء عبر المنصة للمطاحن ومصانع الأعلاف.

14. المستودعات الاستراتيجية

إنشاء 7 مستودعات استراتيجية بتكلفة 14 مليار جنيه بمساحة 1.3 مليون م².

15. الأسواق المركزية

إنشاء أول سوق جملة مركزي بالإسماعيلية بتمويل فرنسي 100 مليون يورو، تمهيدًا لإنشاء 14 سوقًا.

16. تحويل المخابز للغاز الطبيعي

بروتوكول لتحويل المخابز من السولار للغاز بتكلفة 425 مليون جنيه، يتم السداد على أقساط لخمس سنوات.

