رئيس هيئة النيابة الإدارية يحضر مؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

ورافقه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

المؤتمر يعقد بمشاركة وفود من الدول العربية

يأتي المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومشاركة وفود الدول العربية والإسلامية، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

حضر رئيس الهيئة بدعوة من الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

