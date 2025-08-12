الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يحضر مؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"

رئيس النيابة الإدارية
رئيس النيابة الإدارية يحضر مؤتمر صناعة المفتي الرشيد، فيتو

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

ورافقه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

المؤتمر يعقد بمشاركة وفود من الدول العربية 

يأتي المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومشاركة وفود الدول العربية والإسلامية، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

حضر رئيس الهيئة بدعوة من الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أ د نظير محمد عياد مفتي الجمهورية المستشار محمد الشناوي المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية

مواد متعلقة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات

عمليات النيابة الإدارية تواصل عملها لمباشرة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتقديم الدعم لأعضائها

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

جمع الأموال واختبار المخدر، نص التحقيقات في قضية سارة خليفة

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

الفدائي يستنجد بالنادي الأمريكي، تطور جديد في أزمة وسام أبو علي

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

لأول مرة في تاريخ التنسيق، كلية الطب تفتح أبوابها لطلاب المرحلة الثالثة لهذا السبب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

وزير الشؤون الدينية بالجزائر: "المفتي الرشيد" ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads