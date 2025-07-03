وائل النشار يوجه بتعزيز جاهزية مطار العلمين مع تنامي حركة التشغيل

قام الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، بزيارة مفاجئة اليوم إلى مطار العلمين الدولي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المطار في ظل تنامي حركة التشغيل خلال الموسم السياحي الصيفي.

معايير السلامة الجوية

وخلال جولته التفقدية، أصدر النشار توجيهات عاجلة شملت زيادة شدة الإضاءة على المهبط بما يدعم أعلى معايير السلامة الجوية، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات وصيانة للترمك لإبراز المظهر الحضاري للمطار، فضلا عن التوسع في المساحات الخضراء المحيطة بالمطار بما يعزز المشهد الجمالي ويدعم المنظومة البيئية.

جاءت هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة من الشركة المصرية للمطارات لتنفيذ توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وحرصا على مواكبة الزيادة المستمرة في حركة التشغيل، خاصة مع استقبال مطار العلمين الدولي المزيد من الرحلات الدولية القادمة من المقاصد الخليجية والأوروبية، بما يدعم حركة السياحة الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي.

ويأتي ذلك في إطار متابعة المهندس أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لدعم جهود تطوير المطارات، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، ويواكب متطلبات التوسع والتشغيل مع الحفاظ على معايير الأمن والسلامة.

ويُعد مطار العلمين الدولي من المطارات الحديثة ذات الأهمية الإستراتيجية، حيث يربط الساحل الشمالي بالمقاصد السياحية العالمية، ويدعم خطط الدولة لتعزيز التنمية السياحية والاستثمارية بالمنطقة.

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