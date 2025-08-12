الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني، والحدود الدنيا والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد.


ويمكن للطلاب الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية برقم الجلوس من خلال هذا الرابط

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (271980) طالبًا، موزعين بواقع (235065) طالبًا من الشعب العلمية، و(36915) طالبًا من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(15338) طالبًا.

وجاءت نتائج الترشيحات كالتالي:
أسفرت عمليات الفرز لرغبات طلاب المرحلة الثانية عن الآتي:-

البيان الإجمالي للشعب العلمية والشعبة الأدبية
كليات جامعية 192240 36086 228326 
معاهد تابعة للوزارة 41558 828 42386 
الإجمالي 233798
36914
270712 

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2025

وأنهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، ولمدة خمسة أيام.
وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.
أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:
  يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- النظام الحديث:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب
الشعب العلمية 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %. 246642
الشعبة الأدبية 205.00درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%. 36406
الإجمالي 283048 

- النظام القديم:

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب
الشعبة العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506
الشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %. 764
الإجمالي 4270 

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية 2025

وجرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية: 
• تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.
• بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع ( 364946 ) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.
• سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.
• سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

 

