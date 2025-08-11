الأمم المتحدة: المطالبة بمعاقبة الاحتلال ومقاطعته تكتسب زخما عالميا

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين: إن الدول تخفق في فرض عقوبات على إسرائيل ولكن المواطنين استفاقوا.

الأمم المتحدة: المطالبة بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها تكتسب زخما عالميا

وأضافت المسؤولة الأممية، أن حركة المطالبة بفرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل تكتسب زخما عالميا، والمجتمع الدولي أخفق في تحقيق التزاماته تجاه الصحفيين والمدنيين.

وتابعت: الصحفيون يجب أن يحظوا بحماية خاصة فهم مستهدفون، ومن الطبيعي أن تدعي إسرائيل أن أنس الشريف عضو بحماس ليستهدفوه.

واستطردت: إسرائيل تمكنت من قتل كثيرين في غزة بزعم أنهم أعضاء في حماس وكل البلدان المحيطة بغزة يجب أن ترسل أساطيلها بالمساعدات.

