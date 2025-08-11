الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة: المطالبة بمعاقبة الاحتلال ومقاطعته تكتسب زخما عالميا

الأمم المتحدة ، فيتو
الأمم المتحدة ، فيتو

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين: إن الدول تخفق في فرض عقوبات على إسرائيل ولكن المواطنين استفاقوا.

الأمم المتحدة: المطالبة بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها تكتسب زخما عالميا

وأضافت المسؤولة الأممية، أن حركة المطالبة بفرض العقوبات ومقاطعة إسرائيل تكتسب زخما عالميا، والمجتمع الدولي أخفق في تحقيق التزاماته تجاه الصحفيين والمدنيين.

وتابعت: الصحفيون يجب أن يحظوا بحماية خاصة فهم مستهدفون، ومن الطبيعي أن تدعي إسرائيل أن أنس الشريف عضو بحماس ليستهدفوه.

واستطردت: إسرائيل تمكنت من قتل كثيرين في غزة بزعم أنهم أعضاء في حماس وكل البلدان المحيطة بغزة يجب أن ترسل أساطيلها بالمساعدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة إسرائيل حماس

مواد متعلقة

لابيد: جيش الاحتلال ينفي كفاية عدد الجنود لحماية أمن إسرائيل

بلومبرج: إسرائيل تتجه نحو عزلة لا يمكنها تحملها

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025، التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المقبولين

انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads