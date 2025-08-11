استقبال رسمي بمطار القاهرة، مفتي الجمهورية يرحب بكبار المشاركين بالمؤتمر العالمي العاشر

استقبل أ.د نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- مساء اليوم الإثنين، عددًا من كبار القيادات الدينية الذين وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية-.

ضيوف المؤتمر العالمي العاشر لدار الإفتاء

وكان في مقدمة الحضور الدكتور أحمد الحسنات -مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية- والدكتور: عمر حبتور الدرعي -رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة-، والدكتور: فواز أحمد فاضل -مفتي ماليزيا والأستاذ الدكتور مبروك زيد الخير -رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر-، والأستاذ الدكتور: يوسف بلمهدي -وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائري-، والدكتور أمانكلدي قوانيش -مفتى منغوليا-.

ويشهد المؤتمر، الذي تنطلق أعماله يومي 12 و13 أغسطس الجاري حضورًا دوليًّا رفيعًا، يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والمتخصصين في المجالين الديني والتقني من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة مستجدات صناعة الفتوى في ظل التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.





