تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

حالة من السيولة المرورية شهدتها شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، واختفت إلى حد كبير الاختناقات والتكدسات المرورية في غالبية مناطق المحافظتين، وسط انتشار كثيف لرجال المرور الذين حرصوا على ضمان انتظام الحركة.

ففي محافظة القاهرة ساد الانسياب المروري في الطرق والمحاور الحيوية، مثل الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى ميادين وسط البلد، وروكسي وعبد المنعم رياض ورمسيس، كما شهد كورنيش النيل انسيابا مروريا خصوصا في الاتجاه المؤدي إلى منطقة حلوان.

أما فى محافظة الجيزة، فشهدت الحالة المرورية مرونة كبيرة في منطقة 6 أكتوبر والمحاور المؤدية إليها خصوصا المحور المركزي.. أما شارع الهرم فقد شهد تباطؤا ملحوظا في الحركة المرورية بسبب استمرار أعمال إنشاءات محطة مترو الأنفاق بالقرب من تقاطع المريوطية.

من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية تحسبًا لأي طوارئ، مع استمرار تفعيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي بلاغات واستغاثات المواطنين.

