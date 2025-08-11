الإثنين 11 أغسطس 2025
اقتصاد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر السكر
سعر السكر

سجل سعر السكر المعبأ اليوم بالسوق المحلية نحو ٣٥ جنيها للكيلو.

يُعد السكر من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًّا في النظام الغذائي اليومي للمواطن، لذلك جاء على رأس السلع التي تم طرحها فى مبادرة وزارة التموين لتخفيض الأسعار. 

وفي ما يلي آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.

 

أسعار السكر اليوم فى المنافذ التجارية 

سعر السكر المعبأ يسجل اليوم، نحو 35.21 جنيه/ للكيلو.

أسعار السكر التموينى

كما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

أسعار السكر اليوم في مبادرة تخفيض الأسعار 

السكر: 28 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا.

 

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.

وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًّا).

