أخبار مصر

فتح باب التحويلات بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

المدرسة المصرية الدولية،
المدرسة المصرية الدولية، فيتو
أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، فتح باب التحويلات أمام الطلاب للعام الدراسي 2026/2025، لعدد من المراحل التعليمية، اليوم الإثنين.

حيث أعلنت المدرسة المصرية الدولية فتح باب التحويلات أمام طلاب الصف الثاني الابتدائي والثالث والرابع فقط. وذلك اعتبارا من 11 أغسطس وحتى 18 من نفس الشهر، ويمكن التقديم على اللينك المرفق:
https://www.eis-zayed.com/admissions/application

 

المصروفات الدراسية في المدرسة المصرية الدولية 

وتصل المصروفات في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، إلى 26 ألف جنيه.

 

مصروفات المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد 

 

والمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، حاصلة  على الاعتماد بنظام البكالوريا الدولية IB للثلاث برامج (الابتدائي، والمتوسط، والدبلومة)، من منظمة البكالوريا الدولية.

وأعضاء هيئة التدريس وفريق الإدارة المدرسية بالمدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.

المدارس المصرية الدولية

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين: "المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB، والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG".

مناهج البكالوريا الدولية IB

والمدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB هي: المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد "تاريخ الإنشاء 2014 /2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالمعراج "تاريخ الإنشاء 2014 /2015"، والمدرسة المصرية الدولية بالتجمع "تاريخ الإنشاء 2018 /2019". 

المناهج الأمريكية IG

والمدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج الأمريكية IG هي: المدرسة المصرية الدولية بالشروق، والمدرسة المصرية الدولية بالعبور، المدرسة المصرية الدولية ببورسعيد، المدرسة المصرية الدولية بالمنصورة، المدرسة المصرية الدولية بطنطا، والمدرسة المصرية الدولية بالإسكندرية، والمدرسة المصرية الدولية بدمياط، والمدرسة المصرية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية الدولية بمصطفى النحاس، والمدرسة المصرية الدولية بأكتوبر.

الجريدة الرسمية
