الإثنين 11 أغسطس 2025
اليوم، سماع المرافعة في إعادة محاكمة 6 متهمين بخلية العجوزة

تستمع اليوم الإثنين محكمة جنايات مستأنف بدر، الي مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية العجوزة"، وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022.

تفاصيل القضية


وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين وآخرين إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم بـ"تولي وقيادة جماعة إرهابية" بالمخالفة لأحكام القانون، في إطار قضية تتعلق بالانضمام إلى كيان غير مشروع يهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

 

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بالانخراط في جماعة إرهابية، أسندت إليهم مهام التخطيط والتمويل، إلى جانب تنفيذ بعض الأعمال الإجرامية ذات الطابع التحريضي والتحريكي.


ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعات هيئة الدفاع خلال الجلسة المقبلة.

