الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ده مكتب وزير، مدير مدرسة بالمنيا بعد تعنيف المحافظ له: ندمان على مسيرتي المهنية وبفكر أستقيل

مدير مدرسة في المنيا
مدير مدرسة في المنيا يعبر عن ندمه على العمل في التربية

عبّر مدير مدرسة أشروبة الثانوية في بني مزار شمال محافظة المنيا، "م _ س"عن شعوره بالندم على مسيرته المهنية في التربية والتعليم، التي استمرت قرابة 35 عامًا، وذلك بعد تعنيفه من قبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارة له للمدرسة.

 

ده مكتب وزير، مدير مدرسة في المنيا يعبر عن ندمه على العمل بعد تعنيف المحافظ

شاهد الفيديو اضغط هنا 

وقال، إن المحافظ كان في جولة بمدرسة مجاورة، وعندما وصل إلى مدرسته، ارتدى نظارته الطبية ووضعها على رأسه.. وعندما أشار المحافظ إلى أن ذلك غير لائق، أوضح له أنه نظارة طبية، فرد عليه المحافظ بضرورة ارتدائها.

مدير مدرسة في المنيا يعبر عن ندمه على العمل في التربية والتعليم بعد تعنيف المحافظ

وأضاف أن المحافظ لم يجد أي ملاحظات على فناء المدرسة، ولكن عندما صعد إلى مكتبه، قال: "ده مكتب كبير، ده بتاع وزير"، مشيرًا إلى أن المكتب كان في هذا الحال منذ توليه منصب المدير.

أفكر في تقديم استقالتي

وأكد محمود أنه يفكر في تقديم استقالته من التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بنقله، لكنه لا يعرف مصيره حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة اشروبة الثانوية مدير مدرسة اشروبة الثانوية بني مزار شمال محافظة المنيا محافظة المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تعنيفه مدير مدرسة في المنيا المنيا محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

أول تحرك من الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك علي زيزو

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

البلوجر أوتاكا عن اتهامه بغسيل الأموال: فلوسي حلالي

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads