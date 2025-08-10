ده مكتب وزير، مدير مدرسة بالمنيا بعد تعنيف المحافظ له: ندمان على مسيرتي المهنية وبفكر أستقيل

عبّر مدير مدرسة أشروبة الثانوية في بني مزار شمال محافظة المنيا، "م _ س"عن شعوره بالندم على مسيرته المهنية في التربية والتعليم، التي استمرت قرابة 35 عامًا، وذلك بعد تعنيفه من قبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارة له للمدرسة.

ده مكتب وزير، مدير مدرسة في المنيا يعبر عن ندمه على العمل بعد تعنيف المحافظ

وقال، إن المحافظ كان في جولة بمدرسة مجاورة، وعندما وصل إلى مدرسته، ارتدى نظارته الطبية ووضعها على رأسه.. وعندما أشار المحافظ إلى أن ذلك غير لائق، أوضح له أنه نظارة طبية، فرد عليه المحافظ بضرورة ارتدائها.

مدير مدرسة في المنيا يعبر عن ندمه على العمل في التربية والتعليم بعد تعنيف المحافظ

وأضاف أن المحافظ لم يجد أي ملاحظات على فناء المدرسة، ولكن عندما صعد إلى مكتبه، قال: "ده مكتب كبير، ده بتاع وزير"، مشيرًا إلى أن المكتب كان في هذا الحال منذ توليه منصب المدير.

أفكر في تقديم استقالتي

وأكد محمود أنه يفكر في تقديم استقالته من التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بنقله، لكنه لا يعرف مصيره حتى الآن.

