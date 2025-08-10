الأحد 10 أغسطس 2025
البرلمان الإيراني: لم تحدد جولة جديدة للتفاوض مع الجانب الأمريكي

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن السلطات الإيرانية لم تحدد زمان أو مكان أية جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

كما اعتبر في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، أن تفسير التفاوض على أنه تراجع نظرية خاطئة، مؤكدا أن طهران شاركت في جميع جولات التفاوض السابقة من موقع قوة، وأثبتت تمسكها بالمبادئ والمواثيق، في حين انتهك الطرف المقابل التزاماته مرارًا"، حسب ما أوردت وكالة أنباء إرنا.

وشدد على أن بلاده لم تخش يومًا الحوار أو التفاوض، وقال:" لقد أثبتنا أن الطرف المقابل لا يلتزم بتعهداته، وأن الولايات المتحدة تعتبر طاولة المفاوضات أداة لتحقيق أهدافها الشيطانية"، على حد وصفه".

وأكد أن استمرار الحوار مرهون بالتزام الطرف المقابل بمبادئ التفاوض، وأنه لم يُحدَّد بعد زمان أو مكان للجولة الجديدة من المفاوضات.

أما عن مبدأ تخصيب اليورانيوم فرأى أنه "هو حق أصيل للشعب الإيراني"، وقال: "لن نتفاوض أبدًا حول مبدأ التخصيب، لكن يمكن التباحث حول مستوى ونسبة التخصيب".

