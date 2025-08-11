مشروع للشباب، ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشاحنات البيك أب

سيارات البيك أب، شهدت مبيعات سيارات البيك أب داخل السوق المصرية طفرة كبيرة خلال عام 2025، نظرا لاستخدمها في نقل البضائع وبداية مشروع لكثير من الشباب، مما ساهم في تحسين مبيعات سيارات البيك خلال النصف الأول من عام 2025.



ووفقا لما نشره مجلس معلومات السيارات الأميك، سيطرت شيفروليه الدبابة، على المركز الأول في مبيعات الشاحنات البيك أب، بحصة سوقية 91% اي يعادل بيع 7152 شاحنة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفقًا لما نشره التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، حصلت سيارات جي إم سي – بوردينج، على المركز الثاني، بحصة سوقية 5% يعادل بيع 435 سيارة، وفي المركز الثالث سيارات تويوتا هايلكس بحصة سوقية 3% أي ما يعادل 224 شاحنة.



وأوضح التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن في المركز الرابع لصالح سيارات نيسان نافارا بحصة سوقية 1% مسجلة أي ما يعادل 108 شاحنات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.