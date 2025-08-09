وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على الأراضي

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والعشرين من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية اليوم السبت وذلك خلال الفترة من 9 /8 /2025 وحتى 24 /10 /2025 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.



وأكدت منال عوض أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظات ومديريات الأمن، وجهات الولاية المعنية، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة وتحقيق المستهدف بكل حزم.

جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي للممارسات غير القانونية

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الموجة الـ27 تستهدف تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي في المهد، واسترداد كامل الأراضي المتعدى عليها.

كما أوضحت منال عوض أن المحافظات رفعت حالة الاستعداد، وأن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة سيتابع يوميًا أعمال الإزالة بالتنسيق مع المحافظات، للتغلب على أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز.

ووجهت منال عوض، السادة المحافظين بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 27 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 /8 /2025 وحتى 22 /8 /2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30 /8 /2025 وحتى 26 /9 /2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 /10 /2025 وحتى 24 /10 /2025.

