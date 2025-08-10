الأحد 10 أغسطس 2025
إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الدائري جنوب العريش

الإسعاف
الإسعاف

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الجديد جنوب مدينة العريش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج 

 

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لإسعاف شمال سيناء إلى موقع البلاغ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، ثم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لاستكمال العلاج.


 

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بشمال سيناء

البيئة تنفذ حملة للتخلص من المخلفات والتوعية بمحمية نبق الطبيعية بجنوب سيناء

ويجري حاليًا تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

