إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين على الطريق الدائري جنوب العريش

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الجديد جنوب مدينة العريش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لإسعاف شمال سيناء إلى موقع البلاغ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، ثم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لاستكمال العلاج.





ويجري حاليًا تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

