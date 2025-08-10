الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استقبلوهم بالورود.. توافد السودانيين على محطة رمسيس لاستقلال قطار العودة (صور)

استقبال السودانيين
استقبال السودانيين في محطة رمسيس، فيتو
ads

توافد المئات من أبناء الشعب السوداني المتواجدين فى مصر، على محطة رمسيس صباح اليوم الأحد؛ لاستقلال القطار المخصص لنقلهم إلى أسوان، تمهيدا للعودة إلى بلادهم.

حيث حرصت إحدى مؤسسات المجتمع المدني على استقبال المسافرين بالورود داخل محطة سكة حديد مصر برمسيس.

 

 قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.

ويستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 القطار الرابع، وهو قطار «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة القاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

 يذكر أن هيئة سكك حديد مصر، كانت قد بدأت فى تسيير قطارات خاصة لنقل السودانيين المتواجدين فى مصر، والراغبين فى العودة الطواعية إلى السودان بعد استقرار الأوضاع هناك، حيث يستقلون حافلات خاصة من أسوان تنقلهم إلى داخل الأراضى السودانية، وذلك بالتنسيق التام بين الجهات المختصة فى كل من مصر والسودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة سكك حديد مصر سكك حديد مصر عودة السودانيين مصر والسودان محطة القاهرة محطة رمسيس محطة سكة حديد

مواد متعلقة

صناعة المجاعة في السودان، تقارير تتهم الغرب بالضغط على الحكومة والبرهان بالحرمان من القمح الأوكراني

رئيس وزراء السودان: العهد مع مصر لن ينكسر

دعم وإعادة إعمار، رسائل السيسي لرئيس وزراء السودان (صور)

السيسي يبحث مع رئيس وزراء السودان تطورات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

استقبلوهم بالورود.. توافد السودانيين على محطة رمسيس لاستقلال قطار العودة (فيديو وصور)

القاهرة تعود لـ 40 والصعيد يضرب الرقم القياسي، درجة الحرارة اليوم الأحد بمحافظات مصر

فتح باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم بالشرقية للعام 2026/2025

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads