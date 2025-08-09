السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجامعة البريطانية في مصر تعتمد اللائحة الجديدة لكلية الفنون والتصميم

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية في مصر

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن اعتماد اللائحة الأكاديمية الجديدة لكلية الفنون والتصميم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من سبتمبر 2025.

وتتضمن اللائحة الجديدة مدة الدراسة بالكلية وهى 4 سنوات دراسية، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة المعايير الأكاديمية الحديثة وتعزيز كفاءة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الجامعة البريطانية المستمرة لتطوير البرامج الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم الإبداع، وتؤهل خريجي الكلية لمنافسة قوية في مجالات الفنون والتصميم على المستويين الإقليمي والعالمي.

تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بالجامعة البريطانية

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير مناهجها وبرامجها الأكاديمية بما يواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، مضيفًأ أن اعتماد اللائحة الجديدة لكلية الفنون والتصميم يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم عصري يدمج بين الإبداع والمعرفة العملية، ويؤهل خريجينا ليكونوا في طليعة المبدعين في مجالاتهم.

وأضاف لطفي، أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث البرامج الأكاديمية، وتزويد الطلاب بالمهارات الإبداعية والعملية التي تؤهلهم للتميز محليًا ودوليًا في مجالات الفنون والتصميم، مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل دعم الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تعزز من قدرة الخريجين على المنافسة عالميًا.

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية، أن كلية الفنون والتصميم تضم تخصصات مختلفة تتيح لطلاب الشعبة الأدبية أو العلمية الالتحاق بها، كما يوجد بها العديد من التخصصات المطلوبة لسوق العمل مثل تصميم الأزياء، والتصميم الداخلي،  والفنون الجميلة والوسائط المتعددة، وتصميم الألعاب، والرسوم التوضيحية والأنيميشن، فضلًا عن حصول الطالب على شهادة ثنائية عند التخرج أحدهما معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات المصرية، والأخرى من جامعة مانشستر متروبوليتان ببريطانيا، الشريك الأكاديمي للجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة البريطانية كلية الفنون والتصميم المجلس الأعلى للجامعات سوق العمل العالمي

مواد متعلقة

رئيس الجامعة البريطانية يستقبل سفير تشيلي لبحث سبل التعاون المشترك

الأعلى للجامعات: انطلاق برنامج العلوم المصرفية من جامعتي عين شمس وحلوان

كلية الفنون الرقمية والتصميم بمصر للمعلوماتية تبتكر 3 تطبيقات جديدة

الأكثر قراءة

زيزو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

بلاغ للنائب العام يتهم البيج ياسمين بنشر فيديوهات تفسد الذوق العام

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

رحل وترك القلوب حزينة والشارع نظيفًا ، الشرقية تودع الحاج سعيد (صور)

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads