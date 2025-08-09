الجامعة البريطانية في مصر تعتمد اللائحة الجديدة لكلية الفنون والتصميم

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن اعتماد اللائحة الأكاديمية الجديدة لكلية الفنون والتصميم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من سبتمبر 2025.

وتتضمن اللائحة الجديدة مدة الدراسة بالكلية وهى 4 سنوات دراسية، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة المعايير الأكاديمية الحديثة وتعزيز كفاءة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الجامعة البريطانية المستمرة لتطوير البرامج الأكاديمية وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم الإبداع، وتؤهل خريجي الكلية لمنافسة قوية في مجالات الفنون والتصميم على المستويين الإقليمي والعالمي.

تطوير المناهج والبرامج الأكاديمية بالجامعة البريطانية

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير مناهجها وبرامجها الأكاديمية بما يواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، مضيفًأ أن اعتماد اللائحة الجديدة لكلية الفنون والتصميم يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم عصري يدمج بين الإبداع والمعرفة العملية، ويؤهل خريجينا ليكونوا في طليعة المبدعين في مجالاتهم.

وأضاف لطفي، أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث البرامج الأكاديمية، وتزويد الطلاب بالمهارات الإبداعية والعملية التي تؤهلهم للتميز محليًا ودوليًا في مجالات الفنون والتصميم، مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل دعم الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تعزز من قدرة الخريجين على المنافسة عالميًا.

وأوضح رئيس الجامعة البريطانية، أن كلية الفنون والتصميم تضم تخصصات مختلفة تتيح لطلاب الشعبة الأدبية أو العلمية الالتحاق بها، كما يوجد بها العديد من التخصصات المطلوبة لسوق العمل مثل تصميم الأزياء، والتصميم الداخلي، والفنون الجميلة والوسائط المتعددة، وتصميم الألعاب، والرسوم التوضيحية والأنيميشن، فضلًا عن حصول الطالب على شهادة ثنائية عند التخرج أحدهما معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات المصرية، والأخرى من جامعة مانشستر متروبوليتان ببريطانيا، الشريك الأكاديمي للجامعة.

