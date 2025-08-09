السبت 09 أغسطس 2025
محافظات

السجن 7 سنوات لشاب استدرج طفلة واعتدى عليها بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية اليوم السبت، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام؛ لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها.

خطف وهتك عرض طفلة 

كانت النيابة العامة بالشرقية أحالت المتهم الي محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف المجني عليها الطفلة، وهتك عرضها داخل منزله بمركز بلبيس.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم 

تبين من أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالشرقية أن المتهم خطف الطفلة المجني عليها بطريق التحايل، بعدما استدرجها إلى مسكنه وهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيق.

تعرف على عقوبة هتك العرض فى القانون

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

