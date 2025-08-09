السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأعلى للإعلام يناقش أساسيات التحليل الرياضي التلفزيوني

الأعلى لتنظيم الإعلام،
الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

تنظم لجنة أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورشة العمل التدريبية المتخصصة  تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، ستُعقد محاضرة بعنوان "أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني".

دورات لجنة الإعلام الرياضي

من المقرر أن تتناول المحاضرة، مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتحليل الرياضي في الإعلام التلفزيوني، ومن أبرزها الفرق بين «رأي الجمهور» و«رأي المحلل»، وبنية التحليل الاحترافي «تكتيك – أداء – دلالات فنية»، وكذلك مناقشة مهارات العرض أمام الكاميرا مثل لغة الجسد ونبرة الصوت وكيفية ترتيب الأفكار.

كما تتطرق المناقشات خلال المحاضرة للأخطاء الشائعة في التحليل المصري وكيفية تجاوزها، وكذلك دراسة حالة لمحللين عالميين مثل جاري نيفيل، وتييري هنري.

ويقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبدالفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والخبير الإعلامي.

تأتي هذه الورشة في سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسات التي عقدتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي مع الوسائل الإعلامية وصانعي المحتوى الرياضي، بهدف رفع كفاءة التحليل والتعليق الرياضي في الإعلام المصري وتعزيز الأداء المهني للمحللين والضيوف الدائمين في البرامج الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأعلي لتنظيم الإعلام لجنة أداء الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام أخبار الأعلى للإعلام

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

وفاة "عامل نظافة" بالزقازيق تُشعل مشاعر الحزن، ومطالب شعبية بتكريم اسمه (فيديو)

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

إخماد حريق في مصنع ملابس بالإسماعيلية (صور)

أول تعليق من رئيس جامعة المنصورة على منشور أستاذ الطب «اللي عايز الدح»

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تفاصيل قرعة الأدوار التمهيدية لـ دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads