الأعلى للإعلام يناقش أساسيات التحليل الرياضي التلفزيوني

تنظم لجنة أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورشة العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، ستُعقد محاضرة بعنوان "أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني".

دورات لجنة الإعلام الرياضي

من المقرر أن تتناول المحاضرة، مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتحليل الرياضي في الإعلام التلفزيوني، ومن أبرزها الفرق بين «رأي الجمهور» و«رأي المحلل»، وبنية التحليل الاحترافي «تكتيك – أداء – دلالات فنية»، وكذلك مناقشة مهارات العرض أمام الكاميرا مثل لغة الجسد ونبرة الصوت وكيفية ترتيب الأفكار.

كما تتطرق المناقشات خلال المحاضرة للأخطاء الشائعة في التحليل المصري وكيفية تجاوزها، وكذلك دراسة حالة لمحللين عالميين مثل جاري نيفيل، وتييري هنري.

ويقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبدالفتاح حسن، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ورئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان، وعادل ماهر، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والخبير الإعلامي.

تأتي هذه الورشة في سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسات التي عقدتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي مع الوسائل الإعلامية وصانعي المحتوى الرياضي، بهدف رفع كفاءة التحليل والتعليق الرياضي في الإعلام المصري وتعزيز الأداء المهني للمحللين والضيوف الدائمين في البرامج الرياضية.

