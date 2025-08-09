السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك

الريال السعودى -
الريال السعودى - فيتو

سعر الريال السعودي ، تنشر “ فيتو” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك، مع تحديث لحظى لأسعار العملات على مدار الساعة.

 وشهد سعر الريال السعودى استقرارا جديدا أمام الجنيه اليوم السبت 9  أغسطس 2025  في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

اقرأ التالي: أسعار 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي (آخر تحديث)

<span style=
سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.92 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.88 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول

12.88 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي، فيتو

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

12.88 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

12.88 جنيه  للشراء.

12.95 جنيه للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي، فيتو

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

12.88 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي، فيتو

الريال السعودي والأسواق الخليجية 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوى بالنفط والدولار الأمريكي. 

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة. 

الريال كعملة رسمية للسعودية

وتم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي، ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986.

 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي، فيتو


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى الريال السعودى العملات المعدنية الاقتصاد

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم, هذا العيار يسجل 3955 جنيها

سعر جرام الذهب على موقع البورصة (آخر تحديث)

أداء استثنائي للبورصة خلال أغسطس وتحركات واثقة لــ EGX30

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

سعر الإسترليني في البنوك المصرية اليوم السبت (آخر تحديث)

بدون مصنعية، ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

الجنيه الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads