جامعة الريادة تكرم أوائل الثانوية العامة بالمنوفية (صور)

كرمت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST أوائل الثانوية العامة بمحافظة المنوفية بمنحهم دروع وشهادات تقدير تكريما لهم على التفوق، بحضور الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس الأمناء والدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة، والسفيرة مشيرة خطاب عضو مجلس الأمناء، وخالد النمر السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية.

تكريم أوائل المنوفية بجامعة الريادة، فيتو

جامعة الريادة تعلن عن 15 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة بالمنوفية

وأعلن الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس الأمناء عن تقديم الجامعة لمنحة مجانية كاملة لعدد 15طالبا وطالبة من اوائل الثانوية العامة بمحافظة المنوفية الخمسة الأوائل في كل شعبة (علوم ورياضة وأدبي).

ورحب الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة، بالطلاب أوائل الثانوية العامة بالمنوفية أولياء أمورهم في رحاب جامعة الريادة، مؤكدًا أن الأوائل بعد النجاح أمام تحدي الحفاظ على التفوق وأن تكون الجامعة بداية قوية لانطلاقة جديدة.

تكريم أوائل المنوفية بجامعة الريادة، فيتو

وأشار الدكتور حجازي إلى أن أهم ما يميز جامعة الريادة هو الاهتمام بجودة التعليم وتدريب الطلاب عمليا وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم مهارات متنوعة والاهتمام بالبحث العلمي والنشر الدولي والذي ساعد الجامعة للتواجد في التصنيفات الدولية.

ووجه رئيس الجامعة عدة نصائح للطلاب الاوائل بدراسة العلوم التي يحبها الطالب حتي يتميز في المعرفة، مشيرا إلى أن طلاب قرى المنوفية في كليات الجامعة حريصون على التفوق والتعلم والاستفادة من كل الإمكانيات والتجهيزات التي توفرها الجامعة لخدمة الأنشطة التعليمية.

تكريم أوائل المنوفية بجامعة الريادة، فيتو

وأشار إلى أن الجامعة تنتظر الموافقة علي بدء الدراسة في ثلاث كليات جديدة وهي: الصيدلة وتكنولوجيا العلوم الصحية والفنون والتصميم، وجاري العمل على إنشاء مستشفى جامعى كنواة لكلية الطب لتدريب الطلاب وخدمة الإقليم المحيط بالجامعة والشريان الحيوى لطريق القاهرة الاسكندريه الصحراوى.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب عضو مجلس أمناء الجامعة: أنا كواحدة من أبناء محافظة المنوفية فخورة جدا بوجودي لتكريم أوائل الثانوية العامة والالتقاء بأولياء الأمور الذين لهم دور مهم في مسيرة نجاح الأبناء، مؤكدة أن جامعة الريادة تركز على التخصصصات العملية التي يتطلبها سوق العمل وكل التجهيزات من مبانٍ ومعامل توضح ان الجامعة شيدت للأهداف التعليمية لخدمة أبناء المحافظة.

تكريم أوائل المنوفية بجامعة الريادة، فيتو

من جهته، قال خالد النمر السكرتير العام المساعد لمحافظ المنوفية: إن هذا الاحتفال ترجمة حقيقية للجهد المبذول من جامعة الريادة في دعم العملية التعليمية، موجها شكره وتقديره إلى أولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم طوال رحلة التعليم.

وشهد نهاية الاحتفال تكريم الطلاب أوائل المحافظة، وهم: من شعبة علمي رياضة الطالبة سمية السيد فرج الأولى على الجمهورية، والطالبة رضوى حمدي عبدالفتاح، ومن شعبة علمي علوم الطالبة مريم إبراهيم حامد السيد الثانية على الجمهورية، والطالبة ندى محمد سعيد محمد، ومن شعبة الأدبي الطالبة مريم ناصر عبدالفضيل، والطالبة حنين حسن السيد والطالب أحمد عاصم محمد طلعت، والطالبة ملك محمد سعيد محمد، والطالبة مريم محمد عبدالحميد محمد.

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