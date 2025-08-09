أول رد من الزمالك على اعتراض شيكو بانزا في مباراة سيراميكا

الزمالك، كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة توقيع عقوبة على شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد اعتراضه بالأمس عقب تغييره في لقاء سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر: “ نحن نتعامل مع أي موقف والعقوبات شأن داخلي لا علاقة للإعلام بها”.

مكافأة جون إدارة للاعبين

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، صرف مكافأة فورية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تحقيق الفوز على سيراميكا.

وحقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب، يوم السبت الموافق 16 من أغسطس الجاري 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

