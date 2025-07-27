حجز المتهم بالتعدي على نجلته بكرداسة وإجراء تحليل مخدرات له

أمرت نيابة الجيزة حجز متهم بالتعدي على ابنته جنسيا وملامسة جسدها بدائرة مركز شرطة كرداسة، 24 ساعة على ذمة التحريات، وإجراء تحليل مخدرات له.

تفاصيل واقعة تعدي أب علي نجلته



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل برفقتها كريمتها 14 سنة، تتهم فيه زوجها بالتعدي على ابنته جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت باستدعاء الأم ونجلتها لسماع أقوالهم، وإجراء تحريات المباحث للتأكد من صحة الواقعة من عدمه.

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