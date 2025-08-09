السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد "السادة الأفاضل"

السادة الأفاضل
السادة الأفاضل

انتهى صناع فيلم السادة الأفاضل من تصوير نصف مشاهد العمل، والتي تم تصويرها داخل بعض قرى محافظة الفيوم، والسادس من أكتوبر، ويقوم صناع العمل حاليًا بتصوير المشاهد الداخلية.

وتشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل خلافات تقع بين محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي خلال الأحداث بسبب الصراع على الإرث من جدهما.

ويواصل الفنان محمد ممدوح تصوير أحداث فيلمه الجديد “السادة الأفاضل” بين إحدى المناطق الريفية، حيث يلعب شخصية شاب نشأ في إحدى القرى الريفية، ويبدأ في زراعة الأرض، ولكنه يتعرض لموقف يقلب حياته، ويجعله ينز للقاهرة بحثًا عن كسب الأموال. 

ويشارك الفنان طه الدسوقي ضمن أحداث فيلم السادة الأفاضل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه الذي يعاونه دومًا على فعل الخير.

وتدور أحداث السادة الأفاضل في قالب كوميدي، وهو من تأليف: مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًّا ترشيح باقي النجوم المشاركين بجوار ممدوح في البطولة بعد تعاقد طه الدسوقي وبيومي فؤاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السادة الأفاضل محمد ممدوح طه الدسوقي اخبار الفن

مواد متعلقة

انتهاء تصوير المشاهد الخارجية لـ "السادة الأفاضل"

الأكثر قراءة

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

تشييع جثمان سلمى حبيش طبيبة قصر العيني في مسقط رأسها بالغربية (صور)

قرعة دوري أبطال إفريقيا، الأهلي يلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الـ32

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

أبرزها لـ مرتضى منصور، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق تيك توك

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث،علامات الساعة الصغرى والكبرى ما ظهر منها وما لم يظهر

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads