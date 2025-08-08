الجمعة 08 أغسطس 2025
رياضة

الزمالك يسعى لـ فك شفرة دفاعات سيراميكا بعد مرور 30 دقيقة

الزمالك
الزمالك

الزمالك وسيراميكا، مرت 30 دقيقة وما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة نادي الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تقام بينهما الآن، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وفي الدقيقة 3، تصدي القائم لفرصة هدف محقق لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي. 

وفي الدقيقة 25، سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك تسديدة قوية كادت أن تسكن شباك سيراميكا قبل أن يتدخل عمرو السولية لإنقاذ مرمى فريقه.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد  وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى -  أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو  - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

وانطلقت مباراة الزمالك مع سيراميكا في الجولة الأولى من الدوري المصري، اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس باستاد هيئة قناة السويس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري

تمتلك مجموعة قنوات أون سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تذاع مباراة الزمالك وسيراميكا عبر قناة ON Sports1.

