عودة الخلافات داخل اتحاد المحامين العرب.. تحذيرات من المساس بنظامه الأساسي.. ومجلس النقابة في القاهرة يرفض الانتخابات عن بُعد

تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الجدل داخل أروقة اتحاد المحامين العرب، مع بالتزامن مع اجتماع مكتبه الدائم الذي يعقد في تونس يومي 8 و9 أغسطس 2025، بعد اتهامات من نقابة المحامين المصرية بوجود “تحركات تستهدف المساس بمكانتها التاريخية” داخل الاتحاد الذي كانت أحد مؤسسيه عام 1944، ولا سيما محاولات زيادة عدد أعضاء المكتب الدائم وهو ما يخالف لائحته الداخلية.

أزمات اتحاد المحامين العرب

منذ تأسيس الاتحاد قبل أكثر من ثمانية عقود، لعبت نقابة المحامين المصرية دورًا محوريًا في صياغة سياسات اتحاد المحامين العرب وقيادته، وظل مقره في القاهرة رمزًا لاستمراره في أحلك الظروف. إلا أن توترات مشابهة شهدها الاتحاد في محطات سابقة، أبرزها بعد انتخاب النقيب الأسبق حمدي خليفة عام 2009، ثم الراحل رجائي عطية عام 2020، وهي تتكرر – بحسب النقابة – بعد فوز عبدالحليم علام بمنصب النقيب ورئاسة الاتحاد.

موقف نقابة المحامين المصرية

في بيان رسمي وُجّهه مجلس نقابة المحامين المصرية إلى المكتب الدائم للاتحاد، شدد على عدة ثوابت أبرزها:التمسك بالدور التأسيسي ودعم مسيرة الاتحاد، والحفاظ على مقر الاتحاد بالقاهرة باعتباره ضمانة لاستقلاله.

زيادة أعداد المكتب الدائم للاتحاد

كما رفض مجلس النقابة العامة، تضخم العضوية بالمكتب الدائم على نحو يخلّ بالتوازن المؤسسي،احترام اللوائح ومنع الانتخابات عن بُعد أو إضافة أعضاء خارج الأطر القانونية، تجديد الدماء القيادية برفض ترشح من شغل عضوية المكتب لأكثر من دورتين متتاليتين.

وأكد مجلس النقابة أن وحدة الاتحاد واحترام نظامه “واجب وطني وقومي”، مع رفض التدخل في شؤون أي نقابة عربية أخرى، ودعوة الجميع لاحترام الخصوصيات النقابية.

موقف النقابات الفرعية

بالتوازي، أصدر النقباء الفرعيون للمحامين في مصر بيانًا عقب اجتماعهم يوم 6 أغسطس الجاري، أعلنوا فيه رفضهم لأي تدخل خارجي في شؤون النقابة، ونددوا بما وصفوه بـ”العبث بلوائح الاتحاد” من خلال إضافة أعضاء للمكتب الدائم يتجاوز عددهم الأعضاء الأصليين، معتبرين ذلك خرقًا صريحًا للنظام الأساسي.

وشددوا على دعم النقيب عبدالحليم علام لحماية شرعية الاختيار، والتمسك بمقر الاتحاد في القاهرة كضمانة لاستقلاليته، ودعوة جميع الأعضاء إلى الالتزام بالنظام الأساسي ورفض أي محاولات لتجاوزه، وتفويض النقيب لاتخاذ ما يراه لازمًا لحماية حقوق النقابة ودورها الريادي.

احترام النظام الأساسي للاتحاد

ويأتي تشدد الموقف المصري في وقت تتزايد فيه الخلافات داخل الاتحاد بشأن آليات اتخاذ القرار وهيكل العضوية، ما يعكس رغبة النقابة المصرية في الحفاظ على نفوذها التاريخي وضمان استقرار الكيان العربي الأوسع، خاصة في ظل الملفات القومية الكبرى التي يتبناها الاتحاد، وعلى رأسها الدفاع عن القضية الفلسطينية.

اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بتونس

ومع انعقاد اجتماع المكتب الدائم في تونس، يترقب الوسط القانوني العربي ما ستسفر عنه النقاشات، وسط تأكيد القاهرة أن الاحترام الصارم للوائح هو الضمان الوحيد لبقاء الاتحاد فاعلًا ومؤثرًا في الساحة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.