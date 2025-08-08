الموسيقيين تفحص فيديوهات 3 من مطربي المهرجانات استعدادًا لشطبهم

كشفت مصادر خاصة داخل نقابة المهن الموسيقية أن لجنة التحقيق بالنقابة بدأت فحص عدد من الفيديوهات التي ظهر فيها ثلاثة من أشهر مؤدي المهرجانات، تمهيدًا لاتخاذ قرار حاسم قد يصل إلى الشطب النهائي من جداول النقابة.

وكشف مصادر خاصة لـ “فيتو”، أن النقابة كانت قد وجهت تحذيرات رسمية للمطربين الثلاثة الشهر الماضي، بعد رصد مخالفات تتعلق بمحتوى أغانيهم وطريقة تقديمهم على المسرح، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالًا بشروط وضوابط العمل الفني المعتمدة. ورغم هذه التحذيرات، عاد الفنانون الثلاثة لتكرار نفس الممارسات في حفلاتهم الأخيرة، ما دفع لجنة التحقيق إلى إعادة فتح ملفاتهم.

وأكدت المصادر أن النقابة تتحفظ على إعلان الأسماء في الوقت الحالي لحين الانتهاء من فحص كافة الأدلة، إلا أن القرارات النهائية قد تصدر خلال أيام قليلة، وسط توقعات بأن تثير موجة جدل كبيرة داخل الوسط الفني وخارجه.

وأوضحت المصادر أن النقابة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى "حماية الذوق العام، والحفاظ على صورة الفن المصري"، مشيرة إلى أن أي فنان لا يلتزم بالقوانين واللوائح سيكون عرضة للمساءلة مهما كانت شعبيته.

