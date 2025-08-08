الجمعة 08 أغسطس 2025
عضو كتلة نواب الكتائب اللبنانية: قطار بناء الدولة انطلق.. وندرك الضغوطات

البرلمان اللبناني
لفت عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش الى أن يجب التمييز بين مواقف حزب الله المتشددة بموضوع السلاح ومواقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي الذي يعتبر أن الموضوع بحاجة إلى تروٍّ أكثر.

حنكش وفي حديث عبر الجديد، أشار الى أن قطار بناء الدولة انطلق ومن يريد البقاء على “الموتوسيكلات” فليبقَ، مضيفًا:” ندرك الضغوطات، ورئيسا الجمهورية والحكومة يرمّمان ما دُمّر من خلال حصرية السلاح والإصلاحات”.

وإذ رأى أن مراعاة المخاوف تطمئن جمهور حزب الله، أشار الى أن المشكلة أن هذا السلاح لم يفد البلد إنما دمره، مؤكدًا ان إعادة بناء لبنان ستكون مع الجميع.

وردا على سؤال، قال: “غياب الدولة أدى الى تنمية قدرات حزب الله ولكن اليوم هناك فرصة جيدة لإعادة بناء لبنان سيد ومستقل وهناك مسار لتقوية الجيش اللبناني وعلينا أن نؤمن أن بناء هذا البلد يكون بحصر السلاح واستقلالية القضاء والإصلاح الاقتصادي”.

وتابع: “للأسف لا يوجد مصارحة بين قيادة حزب الله وجمهوره وعلى نعيم قاسم أن يتحلّى بحكمة ويقول أننا نريد الإسهام في إعادة بناء هذه الدولة”.

