الجمعة 08 أغسطس 2025
رياضة

موعد مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

الدوري المصري، تقام مباراة المصري والاتحاد السكندري في ديربي البحر المتوسط، مساء اليوم الجمعة، علي أرضية استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة 2025-2026.

موعد مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري 

وتنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد في الدوري الممتاز، مساء اليوم الجمعة  في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الاتحاد 

وتذاع مباراة المصري أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد على قناة on sport 2.

ويدخل المصري البورسعيدي بقيادة التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني مباراة الليلة أمام زعيم الثغر وعينه على تحقيق النقاط الثلاث في بداية مشواره بالدوري.

كما يسعى أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لحصد نقاط المباراة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أعلن عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري والاتحاد السكندري.

حكام مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري 

حكم الساحة: أمين عمر
المساعد الأول: سمير جمال
المساعد الثاني: أحمد زيدان
الحكم الرابع: جلال أحمد
حكم الفيديو (VAR): وائل فرحان
مساعد حكم الفيديو: محمد ناصر

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري 

صبحي سليمان، عمرو جمعة، محمود جنش، محمد كناريا، يوسف نادر، ناصر ناصر، محمود شبانة، عمرو صالح، مصطفى إبراهيم، جون ايبوكا، كريم الديب، محمد سامي، فان ديرك، محمود عجيب، عبد الغني محمد، نور علاء، فادي فريد، محمد توني، هشام بلحه، عبد الرحمن بودي، فافيور اكيم، أبو بكر اليادي، إسحق ازيك.

