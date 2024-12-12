رد قلبي.. جسَّد حال المصريين قبل ثورة 1952 وبعدها.. شكري سرحان يروي كواليس مثيرة.. والفيلم يحتل المركز 13 في قائمة الأفضل

بعد قيام ثورة يوليو وفى عام 1957 أعجب المخرج السينمائي عز الدين ذو الفقار بقصة “ رد قلبى ” التى كتبها زميله فى الجيش يوسف السباعى، فتقدم باستقالته من القوات المسلحة للعمل مخرجا وممثلا حيث كان أحد الضباط الأحرار الذين ساهموا في قيام الثورة، وبعد ذلك تقدم بطلب إلى القيادة العامة للقوات المسلحة لإمداده بأسلحة وذخيرة حية وعدد من الجنود لاستخدامها في تصوير بعض اللقطات في فيلم "رد قلبى" الذي ينوى تصويره، وقد وافقت القيادة العامة للقوات المسلحة على الطلب وأمدت المخرج بالأسلحة المطلوبة مع مجموعة من الخبراء العسكريين للإشراف على العمليات العسكرية أثناء تصويرها.

واختار يوسف السباعى أحمد مظهر لبطولة فيلمه رد قلبى وكان فى ذلك الوقت ضابطا بالجيش فى سلاح الفرسان وكان قد أدى دورا صغيرا فى فيلم ظهور الإسلام، ولما اشترط تمثيل فيلم رد قلبى التفرغ تقدم أحمد مظهر بطلب اجازة الى الرئيس جمال عبد الناصر فخيره عبد الناصر ان يترك الجيش ويتفرغ للتمثيل، فتقدم حافظ مظهر وهذا كان اسمه فى الجيش باستقالته من العسكرية ويصبح اسمه أحمد مظهر ليؤدى دور البرنس علاء ابن الباشا فى الفيلم.

مظهر يوافق بطلب ترك الخدمة

يقول الفنان أحمد مظهر: بعتنا طلب الإذن لى لى بتصوير دور البرنس علاء من القيادة العسكرية فى فيلم "رد قلبى" وخد وقت كبير في الفحص، وقولت أكيد هيجيلي زي ما جالي أيام فيلم ظهور الإسلام، وومكانش فيه احتمالات إنه ميتوافقش عليه، فقولت ما هو مش هيتوافق عليه أيام حيدر باشا وأيام عبد الحكيم عامر يترفض، لكن قابلنى عبد الناصر وكان زميل دفعتى وقالى "انت تمثل أحسن" ولم أكن أتوقع ذلك فاستقلت من الخدمة العسكرية وبدأت مشوار مع السينما.

أحمد علام وحسين رياض فى رد قلبي

فيلم "رد قلبى" أخذ عن قصة الكاتب يوسف السباعى من انتاج آسيا، وبطولة شكرى سرحان ومريم فخر الدين وصلاح ذو الفقار وفردوس محمد وحسين رياض ورشدى أباظة وهند رستم وأحمد مظهر، وأخرجه عز الدين ذو الفقار، وتم التصوير بقصر الأمير يوسف كمال المعروف حاليا بقصر الطاهرة.

ضمن أفضل مائة فيلم

اختير فيلم "رد قلبى" الذى عرض في مثل هذا اليوم 12 ديسمبر عام 1957 بأنه أحد أهم أفلام السينما المصرية، وقد تم اختياره في المركز الثالث عشر ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد.

الباشا يرفض زواج ابنته من ابن الجناينى

تدور قصة فيلم رد قلبى حول الريس عبد الواحد الأب الذى يعمل في أرض أحد الأمراء من الإقطاعيين ويربط الحب بين ابنه (علي) والأميرة (إنجي) ابنة الباشا منذ الصِغَر، يصبح علي ضابطًا في الجيش كما يصبح شقيقه حسين ضابطًا في الشرطة، ثم يكتشف ابن الباشا العلاقة بين أخته إنجي وابن الريس عبد الواحد ويبلغ والده الباشا الذى يواجه الريس عبد الواحد الذي يطلب يد إنجي لابنه علي ويرفض الباشا ويطرده من عمله ويتهمه بالجنون، وتتوالى الأحداث وتندلع ثورة يوليو ويتساوى الفقير مع الباشا وتصادر أملاك الباشا ويتولى ابن الريس عبد الواحد لجنة مصادرة أملاك الباشا.

الريس عبد الواحد يتوسط ابنائه فى رد قلبى

من أشهر أدوار الأب فى السينما المصرية دور الريس عبد الواحد، فى فيلم "رد قلبى" الذى قام به الفنان حسين رياض، الأب الفلاح البسيط المكافح وهو الدور الذى أبكى الجميع حتى أن الرئيس جمال عبد الناصر بكى من تأثره وأبدى إعجابه بأداء الفنان حسين رياض للدور، ومنحه وسام العلوم والفنون عام 1965 تقديرا له على ما قدمه خلال مشواره الفني وهو نفس العام الذى رحل فيه الفنان حسين رياض.

تجسيد لحال المصرى

قام بالتمثيل في فيلم "رد قلبى" شكرى سرحان الذى أعلن اعتزازه مرارا بهذا الفيلم وقال: أنا أعتز جدا وأفتخر بمشاكتى بهذا الفيلم، ولا يوجد مواطن مصرى ينسى الظروف التي عاشتها مصر قبل عام 1952 وأيضا ما أنجزته ثورة يوليو في 1952، وأرى أن فيلم "رد قلبى " فيه تجسيد حى لحال المواطن المصرى قبل وبعد الثورة، والفيلم بالنسبة لى محطة هامة فى حياتى، فقد أكرمنى الله تعالى بأن جعلنى أعبر عن الشاب المصرى من خلال أسرة بسيطة ورحلة هذه الاسرة في مقابل أسرة إقطاعية مستبدة كرموز للحياة المصرية في ذلك الوقت.

على وانجى فى رد قلبى

وأضاف سرحان: لا أنسى أن فيلم "رد قلبى" قد ترك بصمة على السينما وعلى المشاهد المصرى من خلال قصة كتبها فارس الرومانسية يوسف السباعى وأخرجها ملك الرومانسية عز الدين ذو الفقار، ولا أنسى أن هذا الفيلم كان سببا في معرفتى بالفارس أحمد مظهر فى أول دور بطولة له فى السينما، الذى علمنى ركوب الخيل وصرنا من أعز الأصدقاء، وقد ساعدنى في نجاح الفيلم كوكبة من النجوم، حيث كانت روح العمل بيننا تقوم على المحبة والوفاق وعمل الفريق وكانت هذه أسباب النجاح للجميع.



وأضاف سرحان أن هناك مفارقات حدثت أثناء فيلم “رد قلبى” لم ينسها منها أن الأستاذ الكبير أحمد مظهر تعلمت منه أثناء الفيلم كيف يمكننى ركوب الحصان وكنت أستفيد من فروسيته في الإمساك بلجام الحصان وكان خائف على جدا في لقطة الحصان المجنون عنتر وحين وقعت من على الحصان جرى نحوى والخوف يملأ قلبه خشية أن يكون أصابنى مكروه من يومها صرنا أصدقاء، كما أن هناك موقف آخر أبكانى حقيقة وهو حين عاد "على" من الكلية الحربية وهو يرتدى البدلة العسكرية وابوه وامه يستقبلوه وخايفين يحضنوه حتى لا تلوث ايديهم البدلة..مشهد يبين انتماء الابن إلى والديه واعتزاز الأم والأب بأبنهم أصيبت بقشعريرة حقيقية وبكيت.

زواج الزهرة من صلاح ذو الفقار

من المفارقات أيضا خلال أحداث فيلم رد قلبى أن ربط الحب بين الممثلة زهرة العلا وصلاح ذو الفقار، وتحولت العلاقة من التمثيل إلى الحقيقة، فبعد مشهد صلاح ذو الفقار وهو يطلب من زهرة العلا الزواج في الفيلم، قال لها "ما تيجي نخليها جد" وبالفعل تزوج الاثنان بعد انتهاء تصوير الفيلم.

مريم فخر الدين وشكرى سرحان

وفى أحد البرامج التليفزيونية تحدثت مريم فخر الدين عن فيلم "رد قلبى" وهاجمت القائمين على مسلسل رد قلبى القائم على نفس القصة وبطلته نيرمين الفقى ومحمد رياض وقالت إنه مسلسل سيئ تمثيلا وإخراجا، وقالت: عندما عرض علي دور إنجي في فيلم "رد قلبي" كان إجري وقتها 3 آلاف جنيه، لكن الجهة المنتجة عرضت وقتها ألف جنيه فقط، فوافقت رغم أنني اشتريت ملابس بألف ومائتين جنيه من مالي الخاص، ولم أغضب أو أحزن ويكفيني أنه ظل يعرض لأكثر من خمسين عاما بنجاح كبير فنحن كنا نشتغل للمجد أما الآن فالممثلات يعملن من أجل الفلوس والشهرة فقط ولذلك ينسى الناس الأدوار التى قدموها عكس أدوار ممثلين زمان.

أرفض إعادة تصوير الأفلام القديمة

وأضافت مريم فخر الدين: إذا كان هناك أفلام صورت وعرضت وحققت نجاحا وما زالت تعرض على الشاشة الصغيرة ولها جمهورها، لماذا يتم إعادة إنتاجها في صورة أخرى، مسلسل رد قلبي سيئ ولا علاقة له بالفيلم أو القصة، سيئ من حيث التمثيل والإخراج، وكل شيء بالمسلسل يستحق النقد، نيرمين الفقى تتحرك بالقبعة في كل مكان إذا دخلت غرفة النوم ترتديها وإذا خرجت من دورة المياه ترتديها، وهو أمر غير طبيعي فأنا طوال الفيلم لم أرتد قبعة واحدة.

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