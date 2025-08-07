الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انتصار وسينتيا خليفة أحدث المنضمين لفريق فيلم سفاح التجمع لـ أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي.فيتو
أحمد الفيشاوي.فيتو

انضمت العديد من الأسماء الفنية للمشاركة بأدوار بطولة ضمن أحداث فيلم «سفاح التجمع» الذي يقوم ببطولته النجم أحمد الفيشاوي.

فريق فيلم سفاح التجمع

ومن أحدث المنضمين النجمة انتصار، الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، والفنانة الشابة آية سليم.

كذلك انضمت مؤخرًا الفنانة الشابة دينا سامي، لأبطال فيلم “سفاح التجمع”، الذي يتم التحضير له حاليًا تمهيدًا لبدء تصويره، حيث تدور أحداث الفيلم حول قصة سفاح التجمع الذي كانت تتم محاكمته خلال الأيام الماضية.

وأعلن السيناريست محمد صلاح العزب بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع"، والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

وعن كواليس العمل قال صلاح العزب: “الحمد لله الحمد لله أنا شغال مع نجم بيذاكر ٢٤ ساعة، وبياكل كتير وبيتمرن ٣-٤ ساعات كل يوم عشان الشخصية ومبيعملش أي حاجة في حياته حرفيا غير عشان السفاح”.
 

وتابع حديثه عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: “أنا بعيش مع الفيشاوي كل اللي كنا بنحبه لما بنسمعه عن أكبر نجوم العالم وهم بيشتغلوا..إن شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح، ونعمل حاجة تليق بتوقعاتكم العالية”.

 

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء  تحضيرات شخصية  سفاح التجمع، ويجري حاليا اختيار فريق العمل بجانب الفيشاوي  وصابرين ودينا سامي.

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة،  بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السبكى أحمد الفيشاوى السيناريست محمد صلاح العزب السبكي الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة المنتج أحمد السبكى المخرج هادي الباجوري هادى الباجورى سفاح التجمع سينتيا خليفة مسلسل سفاح الجيزة محمد صلاح العزب

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

أول تعليق من رئيس كولومبيا على مقتل مرتزقة من بلاده في السودان

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

رامز جلال بفيلم الباشا تلميذ يظهر في فيديو مانشستر سيتي لـ مرموش

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

بعد 3 ساعات متواصلة، روبي تثير الجدل من جديد بأغنية ثانيتين (فيديو)

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة الخطأ الطبي في القانون الجديد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

إجراءات قانونية على المالك اتخاذها حال رفض المستأجر الخروج من وحدة الإيجار القديم

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads