شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على سيارة عند الحدود اللبنانية مع سوريا

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم، سقوط 5 شهداء  و10 جرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية.

 

 وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد حزب الله التزامه الكامل بالاتفاق.


ويأتي ذلك في وقت تشهد الساحة اللبنانية توترا كبيرا، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، في حين  قال "حزب الله" إن قرار الحكومة في نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود" مؤكدا أن المحافظة على قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة.

