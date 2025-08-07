فريق الجونة يعلن قائمته للموسم الجديد قبل انطلاق الدوري الممتاز

أعلن أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، عن قائمة الفريق التي ستشارك في الموسم الجديد 2025-2026، وذلك قبل ساعات فقط على انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة نادي الجونة للموسم الجديد

بيان وزارة الرياضة قبل انطلاق الدوري الممتاز

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري، حيث تضمن البيان أن الموسم الكروي الجديد، يُمثل محطة مهمة في مسار تطوير الكرة المصرية على كافة المستويات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تؤكد التزامها الدائم بدعم وتطوير كرة القدم المصرية، من خلال التكامل مع مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية، من أجل تحقيق الريادة الكروية إقليميًا ودوليًا، وبناء أجيال قادرة على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بها.

وأضاف أن الوزارة تتابع بكل اهتمام ودعم الجهود المبذولة من رابطة الأندية المحترفة في إدارة وتنظيم المسابقة المحلية بشكل احترافي يعكس طموحات الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن العمل التنسيقي بين الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم يُعد نموذجًا مهمًا في تطوير البنية المؤسسية والإدارية لكرة القدم المصرية، وخاصة فى ضوء سعى الاتحاد المصري لكرة القدم نحو تطوير لجانه المختلفة التى تمثل حجر الزاوية فى نجاح الموسم الكروي وخاصة لجان الانضباط والتظلمات والمسابقات فضلًا عن التطوير الذى تشهده منظومة التحكيم المصري وما يتطلبه الأمر من جهود إضافية للوصول إلى أعلى المستويات الفنية التى تلبي طموحات الجماهير المصرية.

وثمّن وزير الشباب والرياضة الدور المحوري الذي تقوم به الأندية الرياضية في بناء وإعداد اللاعبين، والارتقاء بالمستوى الفني، والتزامها بمعايير الاحتراف، ما يسهم في تحقيق التوازن والتنافسية بين الفرق، ويعود بالنفع على المنتخب الوطني.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بالدور الوطني والمسؤول للإعلام الرياضي ومؤسساته المختلفة، مؤكدًا على أهمية تعظيم الرسالة الإعلامية في دعم الروح الرياضية، وتقديم محتوى موضوعي واحترافي يسهم في رفع الوعي الرياضي لدى الجماهير، ويعكس الصورة الحضارية للرياضة المصرية لتحفيز العمل مع المنظومة الكروية المصرية ويحمل الضوابط والأخلاقيات الوطنية التى تنعكس إيجابيا على كل عناصر المنظومة تنسيقا مع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن نجاح الجهود من كافة الأطراف مرهون بالأساس بالحضور والمؤازرة الجماهيرية، مشيدًا بدور وزارة الداخلية وكافة المؤسسات الأمنية التى أبدت تعاونًا كبيرًا وحرصًا على تهيئة الأجواء للحضور الجماهيري فى إطار من الروح الرياضية والتشجيع المثالى لمختلف الأندية المصرية.

وأوضح وزير الرياضة أن انطلاق موسم كروي منظم وقوي سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على منتخب مصر الوطني، من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، بما يعزز من فرص التنافس بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.