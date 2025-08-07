صور من داخل استوديو أحمد زويل استعدادًا لصالون ماسبيرو الثقافي

انتهى قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام من تجهيز استوديو أحمد زويل بماسبيرو، عبر ديكورات مميزة متحركة، وذلك استعدادًا لفعاليات “صالون ماسبيرو الثقافي”.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة إن صالون ماسبيرو الثقافي سيبدأ سلسلة ندواته الشهر الجاري أغسطس 2025، حيث يستضيف نخبة من كبار المفكرين والمبدعين ورجال الدولة.

قضايا مختلفة

ويناقش الصالون قضايا السياسة والاقتصاد والفلسفة والفكر الاجتماعي، ويتم بثه على شاشات التليفزيون المصري.

يذكر أن إطلاق اسم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل علي استديو 45 إذاعة قد حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.