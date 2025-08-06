الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

استديو أحمد زويل يستعد لصالون ماسبيرو الثقافي

استديو أحمد زويل،
استديو أحمد زويل، فيتو

وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لقطاع الإنتاج بالهيئة على سرعة تجهيز استديو أحمد زويل بماسبيرو، عبر ديكورات مميزة متحركة، ويشهد الاستديو فعاليات (صالون ماسبيرو الثقافي). 

 

سلسلة ندوات

يبدأ صالون ماسبيرو الثقافي سلسلة ندواته شهر أغسطس الجاري، ويستضيف نخبة من كبار المفكرين والمبدعين ورجال الدولة، ويناقش الصالون قضايا السياسة والاقتصاد والفلسفة والفكر الاجتماعي. ويتم بثه علي شاشات التليفزيون المصري.

 

يذكر أن إطلاق اسم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل على استديو 45 إذاعة قد حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

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ماسبيرو أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للاعلام التلفزيون المصري

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