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خارج الحدود

ترامب: الشعب الأمريكي قد يحصل على أرباح من الرسوم الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس  الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين: إن الشعب الأمريكي قد يحصل على أرباح من الرسوم الجمركية.

كما أوضح  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأمريكيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط قد يحصلون على أرباح من الأرباح التي تجمعها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها على العديد من الدول.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "قد يكون هناك توزيع أو دفع أرباح لشعب بلدنا، وأود أن أقول إنه بإمكاننا دفع أرباح لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. لكن إحدى المهام التي سننجزها هي خفض الدين (المحلي)".

وقبل وقت سابق، اعترضت مقاتلات أمريكية الإثنين طائرة مدنية انتهكت المجال الجوي لإقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيوجيرسي، حسبما ذكرت “فوكس نيوز”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن اليوم الإثنين، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى روسيا في السادس أو السابع من أغسطس الجاري، حسبما ذكرت “رويترز”.

وهدد ترامب روسيا، قائلا: "سنفرض عقوبات على روسيا إذا لم توقف الحرب في أوكرانيا، موضحا: “روسيا تبدو بارعة في تجنب العقوبات”.

 

نشر غواصتين نوويتين قرب روسي

وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال: أمرتُ بنشر غواصتين نوويتين في أماكن مناسبة قرب روسيا.

وأضاف ترامب: قرار نشر غواصتين نوويتين قرب روسيا راجع لتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف المعادية.

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