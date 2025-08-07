السيسي يجدد موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

