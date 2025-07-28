طريقة عمل كفتة الأرز فى البيت، لذيذة ومغذية

طريقة عمل كفتة الأرز، كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة وعشاق كثيرون لأنها تقدم بطرق مميزة.

وطريقة عمل كفتة الأرز سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة الأرز.

مكونات عمل كفتة الأرز:-

½ كيلو لحم مفروم يفضل قليل الدهن

1 كوب أرز مصري منقوع ساعتين

1 بصلة كبيرة مفرومة

½ حزمة بقدونس طازج مفروم

½ حزمة شبت مفروم

½ حزمة كزبرة خضراء مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة

زيت للقلي

لتحضير الصلصة:

3 ملاعق كبيرة زيت

2 كوب عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل كفتة الأرز:-

في محضرة الطعام نطحن الأرز المنقوع جيدا حتى يصبح ناعم.

نضيف اللحم المفروم والبصل والثوم والبقدونس والشبت والكزبرة وجميع البهارات ونطحن المزيج مرة أخرى حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نبلل اليدين بالماء ثم نشكل العجينة أصابع أو أقراص حسب الرغبة.

نسخن الزيت في مقلاة عميقة ونقلي الكفتة على نار متوسطة حتى تكتسب لون ذهبي دون أن تنضج تماما لأنها ستكمل التسوية في الصلصة.

وفي قدر على النار نضع الزيت ونشوح الثوم المفروم حتى يصفر لونه.

نضيف عصير الطماطم ومعجون الطماطم ونضع الملح والفلفل ونترك الصلصة تغلي حتى تتماسك.

نضع أصابع الكفتة المقلية في الصلصة ونتركها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماما.

تقدم كفتة الأرز ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي مع سلطة خضراء أو مخللات.

يمكن تزيين الوجه بالقليل من البقدونس المفروم لإضافة نكهة ولون جميل.

طريقة عمل كفتة الأرز

ولعمل كفتة داود باشا

مكونات عمل كفتة داود باشا:-

½ كيلو لحم مفروم (ويفضل أن يكون مفروم مع القليل من الدهن)

1 بصلة متوسطة مبشورة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

رشة جوزة الطيب (اختياري)

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 كوب عصير طماطم طازج أو معلب

1 ملعقة صغيرة صلصة طماطم (لزيادة كثافة الصلصة)

½ ملعقة صغيرة سكر (لتقليل حموضة الطماطم)

ملح وفلفل وبهارات حسب الذوق

كوب ماء ساخن.

طريقة عمل كفتة داود باشا:-

في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور والبقدونس والملح والفلفل والبهارات.

اعجني الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات.

شكلي الخليط على هيئة كرات صغيرة بحجم الجوز.

ضعي الكرات في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، وادخليها فرن متوسط الحرارة لمدة 10-15 دقيقة حتى تتماسك وتتحمر قليلا (أو يمكن قليها في الزيت إن أردت).

في قدر على النار، سخني الزيت أو السمن، وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم والسكر والتوابل.

دعي الصلصة تغلي 10 دقائق حتى تبدأ في التماسك.

أضيفي كرات الكفتة إلى الصلصة، ثم أضيفي الماء الساخن.

اتركي كفتة داود باشا على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الكفتة وتمتص نكهة الصلصة.

قدمي كفتة داود باشا ساخنة مع الأرز الأبيض أو الأرز بالشعرية، أو الخبز البلدي، وسلطة خضراء أو سلطة زبادي بالنعناع.

يمكنك إضافة بطاطس مكعبات مقلية أو مسلوقة إلى الصلصة في آخر 10 دقائق من الطهي.

بعض الوصفات تضيف القليل من القرفة أو الحبهان إلى الصلصة لإضفاء نكهة مميزة.

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