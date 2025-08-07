مفتي الجمهورية: نعمل على إبراز محاسن الشريعة والأزهر قبلة المسلمين السنة (فيديو)

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن دار الإفتاء تستعد لعقد مؤتمر عالمي تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والحدث.

وأضاف مفتي الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا داخل دار الإفتاء للإعلان عن تفاصيل مؤتمر دار الإفتاء العالمي: “لا يمكن لنا في مثل هذه الظروف ان نقف عند حد معين دون أن نتجاوب مع طبيعة هذه الشريعة التي وصفت التي عرفت بالمرونة وجاء الفقه الإسلامي تطبيق عملي لسعة الشريعة”.

التأكيد على الدور الريادي للدولة المصرية

وشدد على أن دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تسير في اتجاه تسعى من خلاله إلى عدة أمور أبرزها التأكيد على الدور الريادي للدولة المصرية من خلال احتضانها للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بجانب التأكيد على أن هذه الأمانة تتطلع لإبراز محاسن الشريعة الإسلامية من خلال التوقف على قضايا الأمة ومشكلات الواقع والعمل على إبراز الرأي الديني الرشيد فيها، مضيفا:" خاصة وأن هذه الأمانة شاء الله لها أن تكون لـ قبلة المسلمين السنة وهو الأزهر الشريف والتي شاء الله لها أن تكون على أرض مصر".

إبراز محاسن الشريعة الإسلامية من خلال التوقف على قضايا الأمة ومشكلات الواقع

