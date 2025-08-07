أمطار وسيول فى مكة و6 مناطق أخرى، السعودية تصدر إنذارا عاجلا

أصدر المركز الوطني للأرصاد بـ المملكة العربية السعودية تنبيهات بخصوص حالة الطقس شملت سبع مناطق في المملكة، من بينها مكة المكرمة، حيث تنوعت الحالات بين أمطار متوسطة وخفيفة، ورياح نشطة، وأتربة مثارة، ودرجات حرارة مرتفعة بداية من اليوم الخميس، وسط تحذيرات من التواجد عند مجاري السيول والتنبيه بتوخي الحذر في الطرقات.

رياح نشطة بسرعة تصل إلى 49 كم ساعة

وتشهد مكة المكرمة ومحافظات جدة، رابغ، الكامل، الجموم، خليص، وبحرة رياحًا نشطة بسرعة تصل إلى 49 كم ساعة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية؛ كما تبدأ حالة من الأتربة المثارة وارتفاع الأمواج في الشعيبة والقنفذة خلال نفس الفترة.

بينما تشهد منطقة المدينة المنورة، موجة حر في محافظة العيص من الساعة 11:00 حتى 17:00. كما تسجل أتربة مثارة وارتفاع في الأمواج بمحافظتي الرايس وينبع من الساعة 09:00 حتى 21:00، فيما تبدأ رياح نشطة في بدر ووادي الفرع خلال نفس الفترة.

أمطار متوسطة يصاحبها رياح شديدة

وفي المحافظات الجنوبية مثل الطائف، أضم، بني يزيد، حزم، ميسان، ويلملم، من المتوقع أمطار متوسطة يصاحبها رياح شديدة، وتساقط برد، وجريان السيول. وتشهد محافظة العرضيات أمطارًا خفيفة خلال نفس التوقيت.

أما في منطقة جازان، فبدأت التأثيرات الجوية الساعة التاسعة صباحًا في محافظات بيش والدرب مع أتربة مثارة وارتفاع في الأمواج. وتشهد محافظة فرسان رياحًا نشطة خلال نفس التوقيت. وفي محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، تنشط الأمطار المتوسطة من الساعة الواحدة ظهرا حتى المساء، بينما تسجل أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صبيا، صامطة، والضمد أمطارًا خفيفة في نفس الفترة.

مطارًا خفيفة

في منطقة عسير، تشهد النماص، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل، ظهران الجنوب، الحرجة، سراه عبيدة، الفرشة، أبها، أحد رفيدة، وخميس مشيط أمطارًا متوسطة.

وفي منطقة الباحة، تشهد محافظات الحجرة، المخواة، قلوة، فرعة غامد الزناد أتربة مثارة من الساعة 09:00 صباحًا حتى 21:00، كما تسجل الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن أمطارًا متوسطة من الساعة 13:00 حتى 20:00، بينما تسجل الحجرة، قلوة، المخواة وفرعة غامد الزناد أمطارًا خفيفة خلال نفس التوقيت.

