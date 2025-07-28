السعودية تعلن تجميد التطبيع مع الاحتلال بسبب مجازر غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، نعتقد أن انخراط الولايات المتحدة خاصة الرئيس ترامب من شأنه تحقيق السلام في غزة.

السعودية: لا حديث عن التطبيع في ظل القتل بغزة

وأضاف وزير الخارجية السعودي: لا مصداقية ولا مبرر لأي حديث عن التطبيع في ظل الحرب والقتل في قطاع غزة، ويجب أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة الفلسطينية.

وتابع: الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان واجبا منذ زمن بعيد ولا يجوز ربطه بالفيتو الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في ظل محاولة دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية، حيث اشترطت الرياض قيام الدولة الفلسطينية.

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