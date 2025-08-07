قرار جمهوري بالموافقة على منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار لتنمية الموارد السياحية بالأقصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر».



وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر»

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: (مادة وحيدة) ووفق على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 8 مـــارس سنة 2025م ). عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 29 أبريل سنة 2025 م). مشروع معونة محضر المناقشات بين الجامعة الوطنية الكورية للتراث، هيئة التراث بجمهورية كوريا والمجلس الأعلى للآثار، وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية حول مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام فى الأقصر، مصر وقعت مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للآثار - وزارة السياحة والآثار فى جمهورية مصر العربية وهيئة التراث الكوري فى جمهورية كوريا للتعاون المتبادل من أجل التراث الثقافي لمصر (يشار إليها فيما يلي بمذكرة التفاهم)، المرجع رقم.

عُين فريق تراث الأقصر التابع للجامعة الوطنية الكورية للتراث في جمهورية كوريا (والتي يشار إليها فيما يلي بالجامعة) ليكون مؤسسة التنفيذ بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار (والمشار إليه فيما يلي بالمجلس) في جمهورية مصر العربية لمشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام في الأقصر بمصر (يشار إليه فيما يلى بالمشروع).

والجامعة هى الهيئة التى تتبع وتعمل تحت مظلة هيئة التراث الكوري في جمهورية كوريا وتمثل مهام المشروع فيما يتعلق بجميع مسائل التعاون والتنفيذ الدوليين مع المجلس مع الالتزام بحماية وإدارة التراث الثقافى في مصر. وأثناء الزيارة التى قام بها فريق الجامعة، أجرى الفريق سلسلة من المناقشات مع المجلس الأعلى للآثار - وزارة السياحة والآثار بشأن التدابير اللازمة التى يتعين على كل من حكومة جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية اتخاذها من أجل التنفيذ الناجح لمشروع حماية وتعزيز تراث الأقصر فى مصر.



ونتيجة للمناقشات اتفق كل من المجلس والجامعة على أن يعرضا على حكومتيهما المسائل المشار إليها فى «الشروط المرجعية » المرفقة طيه للموافقة عليها. أُبرمت ووقعت فى القاهرة، مصر، بتاريخ 27/11/2024 وأبرم محضر المناقشات باللغات الإنجليزية والعربية والكورية. وفي حال حدوث خلاف فى التأويل، فستكون النسخة الإنجليزية هى الوثيقة الرئيسية. ويوقع على الوثيقتين ممثل لكل من الطرفين.

محمد إسماعيل خالد أمين عام المجلس الأعلى للآثار جمهورية مصر العربية KANG,KYUNG-HWAN رئيس الجامعة الوطنية الكورية للتراث جمهورية كوريا الشروط المرجعية.

