عقارات

تخصيص أراض زراعية ومحال تجارية في مزاد علني بالعاشر من رمضان

مزاد علني، فيتو

حقق جهاز مدينة العاشر من رمضان أكثر من 104 ملايين جنيه حصيلة مزايدة علنية لطرح أراضٍ زراعية ومحال تجارية وصيدلية وذلك في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاستثمار المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ونظم جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جلسة مزايدة علنية بمقر الجهاز، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، وبحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد المختصة.


شهدت الجلسة طرح 5 قطع أراضٍ بنشاط زراعي شرق المدينة، بمساحات تتراوح بين (٢٧٫٥ فدان) و(٣٥٠ فدانًا)، بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة خمس عشرة سنة، بالإضافة إلى طرح عدد (٨) محال تجارية بالحي الثاني عشر – قطاع (ج) – سوق (١)، بمساحات تتراوح بين (١٥ م²) و(٤٦ م²)، إلى جانب طرح صيدلية واحدة برقم (١) بالسوق رقم (٢) – مجاورة (٤) – بالحي الحادي والثلاثين.


وأسفرت نتائج المزايدة عن بيع المحال التجارية والصيدلية بقيمة إجمالية بلغت ٣٤ مليونًا و١٧٩ ألفًا و٩٦٥ جنيهًا، فيما بلغ إجمالي مقابل الانتفاع لقطع الأراضي الزراعية خلال السنوات الثلاث الأولى ٧٠ مليونًا و٢٢١ ألفًا و٤٧٥ جنيهًا، ليصل بذلك إجمالي العائد المحقق من جلسة المزايدة إلى ١٠٤ ملايين و٤٠١ ألف و٤٤٠ جنيهًا.


ويؤكد هذا النجاح استمرار جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى دعم الاستثمار وتعزيز مقومات التنمية الشاملة، من خلال إتاحة فرص استثمارية متنوعة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة.

