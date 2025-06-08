الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة بالتجمع

حريق
حريق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإعداد تقرير المعمل الجنائي لحريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة التجمع وذلك لكشف ملابسات الحادث. 

 

إخماد حريق شقة التجمع

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة سكنية بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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