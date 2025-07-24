تأكيدا لفيتو.. الأزهر ينفي اجتماع شيخ الأزهر برئيس هيئة الترفيه السعودية لمناقشة شئون خاصة بقناة الأزهر الفضائية

نفى المركز الإعلامي للأزهر، ما تداوله الصحفي تهامي منتصر، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن اجتماع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالمستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، لمناقشة شئون خاصة بقناة الأزهر الفضائية، مؤكدا أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، مطالبا الجميع بتحري الدقة فيما ينشر، والرجوع للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وكانت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر نفت لـ "فيتو"، اليوم الخميس، الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، برفض الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عرض من تركي آل الشيخ بـ 5 مليارات جنيه، من أجل إطلاق قناة الأزهر برعاية من الرياض.



وكان اسم فضيلة شيخ الأزهر والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تصدران مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التقارير التي خرجت تدعي بلقاء جمع الثنائي خلال الفترة الماضية.

وأكدت المصادر أنه لم يكن هناك أي عرض سعودي لرعاية قناة المشيخة، وأن الدولة المصرية وفرت مليار جنيه من أجل إنطلاق القناة خلال الفترة المقبلة.

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